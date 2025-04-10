Пожарная машина перевернулась в результате ДТП в Павлодаре (видео)
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В Павлодаре произошло ДТП с участием пожарной машины - она совершила столкновение с легковым автомобилем, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
ДТП, как сообщает пресс-служба ДЧС Павлодарской области, произошло в областном центре сегодня в 16:06.
"На пересечении ул. Всеволода Иванова и Аймаутова произошло ДТП с участием служебного автомобиля ДЧС Павлодарской области. Штабной автомобиль, двигаясь по главной дороге, с включенными проблесковыми маячками, столкнулся с легковым автомобилем Kia Rio, который двигался по второстепенной. В результате удара пожарный автомобиль перевернулся", - отмечается в сообщении ведомства.
Сотрудники дорожной полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Машина эвакуирована с дороги.
На днях в Рудном карета скорой помощи попала в ДТП - пострадали фельдшер и пассажир одного из легковых авто. Пострадала фельдшер бригады.
До этого мы писали, что в Кызылординской области прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль полицейских, которые приехали оформлять произошедшее на трассе ДТП.
Летом прошлого года в Уральске случилась смертельная авария с участием кареты скорой помощи - машина медиков столкнулась с легковым авто. В результате ДТП водитель легкового авто скончался по дороге в больницу. Пассажирку легковушки госпитализировали.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2234829-pozharnaya-mashina-perevernulas-v-rezultate-dtp-v-pavlodare-video/