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Перевозивший детей в садик микроавтобус врезался в остановку в Косшы

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ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей
На месте происшествия. Фото: ДП Акмолинской области

Микроавтобус, перевозивший детей в садик, сегодня утром попал в ДТП с маршрутным автобусом в городе Косшы. В больницу госпитализировали 7 детей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 апреля около 7 утра в отдел полиции Косшы поступила информация о ДТП в жилом массиве "Лесная поляна" возле дома №2, где, по предварительным данным, могли пострадать малолетние дети.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции.

Предварительно установлено, что ДТП произошло между маршрутным автобусом Iveco и микроавтобусом Toyota возле одного из местных магазинов. После столкновения с Iveco микроавтобус Toyota по инерции врезался в автобусный павильон.

"В микроавтобусе находились 10 детей, которых перевозили в детский сад. Семь из них были доставлены в городскую больницу Астаны для дальнейшего обследования", - рассказали в ДП Акмолинской области.

ДТП с микроавтобусом, перевозившим детей
ДТП в Косшы. Фото: ДП Акмолинской области

Как отметили в полиции, на месте происшествия проводятся все необходимые мероприятия для установления точных обстоятельств аварии и виновных лиц. После их завершения будут приняты все соответствующие меры.

Ранее на трассе в Акмолинской области возле села Карабулак произошло серьезное ДТП. На 22 километре автодороги Степногорск - Азат - Акколь столкнулись JAC и Subaru. В результате аварии шестеро человек, трое из которых дети, с различными телесными повреждениями были госпитализированы.

А в Рудном машина скорой помощи попала в ДТП. Легковой автомобиль Chevrolet совершил столкновение с каретой скорой помощи и легковым автомобилем Jac. Пострадали фельдшер, водитель и пассажир автомобиля Chevrolet.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2234273-perevozivshiy-detey-v-sadik-mikroavtobus-vrezalsya-v-ostanovku-v-kosshy/