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Mercedes сбил детей и взрослых, стоявших на обочине в Атбасаре (видео)

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Люди на месте ДТП
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/nayzakokshe

В городе Атбасар Акмолинской области автомобиль сбил четверых человек, стоявших на обочине. Против водителя возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ.

О произошедшем сообщил Instagram-паблик Nayza Kokshe. По его данным, наезд совершен на двух взрослых и двоих несовершеннолетних, все они жители микрорайона, где и произошло ДТП.

"Всех пострадавших доставили в районную больницу. Идет проверка. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в посте.

По информации авторов поста, среди пострадавших - шестилетний мальчик, он получил травмы головы.

Пресс-служба Департамент полиции Акмолинской области в комментариях под постом подтвердила, что 12 апреля в Атбасаре случилось ДТП с участием Mercedes.

"В результате ДТП 4 пешехода с различными травмами госпитализированы в медицинское учреждение. В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении полиции.

Правоохранители напоминают о важности соблюдения скоростного режима, особенно на участках с интенсивным движением. Водителей также призвали контролировать техническое состояние своих авто.

Напомним, ранее в Алматы мотоциклист наехал на троих дорожных рабочих. Два человека погибли на месте, одного увезли в больницу.

Как выяснили позже СМИ, водитель мотоцикла в момент аварии был пьян. Против него возбудили уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2235305-mercedes-sbil-detey-i-vzroslyh-stoyavshih-na-obochine-v-atbasare-video/