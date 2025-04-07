Три ребенка и трое взрослых пострадали в аварии в Акмолинской области

Серьезное ДТП произошло 5 апреля на трассе в Акмолинской области, в результате аварии пострадали трое взрослых и трое детей, передает NUR.KZ.

Об аварии сообщил Instagram-паблик Nayza Kokshe.

По его данным, ДТП произошло ночью возле села Карабулак на степногорской трассе.

Отмечается, что среди госпитализированных в результате ДТП двое детей. Мальчика 2013 года прооперировали, у него была травма живота. Его брат 2009 года в отделении хирургии.

"Также в тяжелом состоянии две женщины, еще один пассажир - в отделении травматологии", - говорится в публикации.

В комментария под постом пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области подтвердила информацию о ДТП.

По данным полицейских, ДТП произошло на 22 километре автодороги Степногорск-Азат-Акколь - столкнулись JAC и Subaru.

В результате ДТП 6 человек, трое из которых несовершеннолетние, с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

"В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Департамент полиции напоминает, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства", - добавили в полиции.

Напомним, ранее в Атырауской области три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.

А до этого на автодороге Павлодар - Кызылорда произошла авария с участием "КамАЗа", в результате которой погибли водитель и пассажир легкового авто.