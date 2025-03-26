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Автобус столкнулся с автомобилем: три человека погибли в Атырауской области (видео)

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Автобус столкнулся с легковым авто в Атырауской области
На месте происшествия. Кадр из видео: ДП Атырауской области

В Атырауской области сегодня утром три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 26 марта около 07:30 на 575 километре трассы Актобе - Атырау - Астрахань произошло дорожно-транспортное происшествие между автобусом Toyota Coaster и автомобилем Lada Vesta.

"В результате на месте происшествия погибли три человека. Два человека с различными телесными повреждениями доставлены в областную больницу", - отметили в ДП Атырауской области.

Ранее стало известно, что в Карагандинской области водитель автомобиля допустил наезд на 58-летнего велосипедиста. От полученных травм, не приходя в сознание, пострадавший скончался в больнице. Происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения.

А в Акмолинской области произошло ДТП с участием автомашины марки "ВАЗ" и автобуса YUTONG. В результате ДТП водитель и трое пассажиров легкового автомобиля от полученных травм скончались. Двое несовершеннолетних пассажиров госпитализированы с различными травмами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2230658-avtobus-stolknulsya-s-avtomobilem-tri-cheloveka-pogibli-v-atyrauskoy-oblasti-video/