Люди погибли в ДТП с участием "КамАЗа" в Павлодарской области

Сегодня на автодороге Павлодар - Кызылорда произошла авария с участием "КамАЗа", в результате которой погибли водитель и пассажир легкового авто, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 20 января на 1233 км автодороги Павлодар - Кызылорда произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Hyundai Accent и "КамАЗ".

"В результате происшествия водитель и пассажир Hyundai Accent погибли на месте происшествия, еще один пассажир с травмами госпитализирован в больницу", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП.

Приборная панель попавшего в ДТП авто. Фото: ДП Павлодарской области

Департамент полиции напомнил, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать скоростной режим, особенно на участках с интенсивным движением, и контролировать техническое состояние транспортного средства.

Ранее в Бостандыкском районе Алматы произошло ДТП, в результате которого погиб пешеход. Водитель автомобиля Toyota не справился с рулевым управлением, выехал на тротуар и сбил 39-летнюю женщину, а затем, наехав на опору рекламного щита, опрокинулся на крышу.

В Астане людей пришлось доставать из искореженного автомобиля. Для этого на место дорожно-транспортного происшествия выезжали спасатели с гидравлическими инструментами. Водителя и пассажира передали бригаде скорой помощи.