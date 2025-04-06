Вылетел в кювет: смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области
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В Павлодарской области на трассе "Кызылорда-Павлодар" водитель легкового авто не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет. Погиб пассажир, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
"5 апреля водитель автомашины марки Chevrolet Cobalt на автодороге "Кызылорда-Павлодар" (на 1153 км), по предварительным данным, не обеспечив безопасность дорожного движения, не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание в кювет. В результате ДТП один пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. Еще 4 пассажира с различными травмами доставлены в больницу", - отмечается в сообщении полиции в Instagram. Обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе расследования.
До этого на автодороге Павлодар - Кызылорда произошла авария с участием "КамАЗа", в результате которой погибли водитель и пассажир легкового авто.
ДТП с участием "КамАЗа" с сеном унесло жизни людей в области Ұлытау.
Недавно в Атырауской области сегодня утром три человека погибли и двое пострадали в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2233518-vyletel-v-kyuvet-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/