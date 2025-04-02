ДТП с участием "КамАЗа" с сеном унесло жизни людей в области Ұлытау

В области Ұлытау водителя "КамАЗа", ехавшего с двумя прицепами, признали виновным в ДТП, которое унесло жизни двух человек. Мужчина заплатит 5,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении подсудимого, обвиняемого в совершении ДТП, а именно грубого нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч.4 ст.345 УК РК), рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

Выяснилось, что подсудимый управлял грузовым автомобилем "КамАЗ-55102" с 6-тонным тракторным прицепом "ЗПТС-12" и 4-тонным прицепом без государственного регистрационного номерного знака, груженным сеном. Он направлялся из села Талдыбулак в сторону поселка Жанаарка.

"Не учитывая ширину проезжей части, габариты транспортных средств и необходимый интервал между ними, допустил столкновение с автомобилем Toyota Surf, следовавшим из поселка Жанаарка в село Талдыбулак", - установил суд.

Столкновение произошло в правой части 6-тонного железного прицепа грузовика, выступавшего на 60 см проезжей части автодороги. Далее легковой автомобиль столкнулся уже с 4-тонным прицепом. После этого, не справившись управлением авто, водитель Toyota Surf выехал на противоположную сторону дороги, где машина перевернулась.

"Вина доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом", - отметили в суде.

При этом подсудимый в суде свою вину не признал.

Суд посчитал водителя "КамАЗа" виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 7 лет. Наказание мужчина будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности.

Гражданский иск потерпевшей к подсудимому о возмещении причиненного морального вреда был удовлетворен частично. С подсудимого взыскали компенсацию причиненного морального вреда в размере 5 млн тенге и материальный ущерб на сумму 500 тыс. тенге.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Добавим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.