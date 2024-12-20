Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Скорая" попала в арык в результате ДТП в Алматы

Опубликовано:

Автомобиль скорой помощи попал в аварию
Авария. Кадр из видео: t.me/CentralMediaNews

Автомобиль скорой медицинской помощи оказался в арыке в результате ДТП - в пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали о случавшейся аварии, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале CMN.kz. На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи попал в арык. Авторы указали, что это произошло в результате столкновения с другой машиной.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло сегодня днем, примерно в 13:00, в Бостандыкском районе мегаполиса.

"В микрорайоне Алмагуль, на улице Ходжанова, столкнулись карета скорой медицинской помощи, а также автомашина марки Range Rover. В результате аварии никто не пострадал", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники управления полиции Бостандыкского района.

Отметим, сегодня в ДП Алматы рассказали о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями за 2024 год.

По официальным данным, с начала года на территории города Алматы произошло 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 6504 человека получили травмы, еще 94 погибли.

Как отметили стражи порядка, сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения являются основными причинами аварий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202974-skoraya-popala-v-aryk-v-rezultate-dtp-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie