"Скорая" попала в арык в результате ДТП в Алматы

Автомобиль скорой медицинской помощи оказался в арыке в результате ДТП - в пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали о случавшейся аварии, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Telegram-канале CMN.kz. На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи попал в арык. Авторы указали, что это произошло в результате столкновения с другой машиной.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло сегодня днем, примерно в 13:00, в Бостандыкском районе мегаполиса.

"В микрорайоне Алмагуль, на улице Ходжанова, столкнулись карета скорой медицинской помощи, а также автомашина марки Range Rover. В результате аварии никто не пострадал", - уточнили в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники управления полиции Бостандыкского района.

Отметим, сегодня в ДП Алматы рассказали о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями за 2024 год.

По официальным данным, с начала года на территории города Алматы произошло 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 6504 человека получили травмы, еще 94 погибли.

Как отметили стражи порядка, сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения являются основными причинами аварий.