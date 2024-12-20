"Скорая" попала в арык в результате ДТП в Алматы
Опубликовано:
Автомобиль скорой медицинской помощи оказался в арыке в результате ДТП - в пресс-службе департамента полиции Алматы рассказали о случавшейся аварии, передает NUR.KZ.
Кадры были опубликованы в Telegram-канале CMN.kz. На кадрах видно, что автомобиль скорой помощи попал в арык. Авторы указали, что это произошло в результате столкновения с другой машиной.
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло сегодня днем, примерно в 13:00, в Бостандыкском районе мегаполиса.
"В микрорайоне Алмагуль, на улице Ходжанова, столкнулись карета скорой медицинской помощи, а также автомашина марки Range Rover. В результате аварии никто не пострадал", - уточнили в ведомстве.
Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники управления полиции Бостандыкского района.
Отметим, сегодня в ДП Алматы рассказали о ситуации с дорожно-транспортными происшествиями за 2024 год.
По официальным данным, с начала года на территории города Алматы произошло 5930 дорожно-транспортных происшествий, в результате чего 6504 человека получили травмы, еще 94 погибли.
Как отметили стражи порядка, сознательное нарушение водителями и пешеходами правил дорожного движения являются основными причинами аварий.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202974-skoraya-popala-v-aryk-v-rezultate-dtp-v-almaty/