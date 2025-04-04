Смертельный наезд на ребенка в Алматы: водителя автобуса нашли и наказали

Глава Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбеков в СЦК высказался о недавних смертельных наездах на детей в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайсар Султанбаев сообщил, что в одном случае ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, не нарушая правил дорожного движения.

"Мама встречала девочку со школы - она находилась на противоположной стороне. И это произошло, к нашему огромному сожалению, прямо на глазах у матери. Но здесь ребенок не нарушал ПДД. А во втором случае, действительно, ребенок без присмотра перебегал дорогу в не установленном месте", - заявил он.

По словам спикера, по всем этим фактам возбуждены уголовные дела и в рамках дел ответственность всех виновных лиц будет предусмотрена.

"По закону они все ответят… Девочка переходила дорогу по пешеходному переходу. Она испугалась автобуса, который не уступил ей дорогу и проехал. Из-за этого она назад шаг сделала - и в это время водитель грузового транспорта просто-напросто не увидел ее, она находилась в "слепой" зоне… знаете, грузовой транспорт, высокий транспорт - и она находилась вне зоны видимости. Водитель не заметил ее, поэтому и наезд произошел", - пояснил спикер.

Кайсар Султанбаев также сообщил, что водителя автобуса привели к ответственности за то, что он на пешеходном переходе не пропустил ребенка.

"В рамках уголовного дела дальше будет приниматься решение", - резюмировал спикер.

Напомним, 2 апреля сообщалось, что в Алматы под колесами большегруза погибла семилетняя девочка. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, но водитель фуры ее не заметил.

Полиция сообщала о задержании водителя и возбуждении уголовного дела.

Позже стало известно, что наезд произошел прямо на глазах у матери девочки - она встречала дочь с дополнительных занятий и стояла по другую сторону улицы.

Накануне в Алматы простились с семилетней Айзере, погибшей на пешеходном переходе под колесами фуры. Родные девочки требуют, чтобы к ответственности привлекли двух водителей.