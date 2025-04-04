Арестовать водителя автобуса требуют родные девочки, погибшей под колесами фуры в Алматы

В Алматы простились с семилетней Айзере, погибшей на пешеходном переходе под колесами фуры. Родные девочки требуют, чтобы к ответственности привлекли двух водителей, передает сайт телеканала КТК.

Айзере похоронили вчера, 3 апреля. В последний путь ее провожали десятки человек: родственники, соседи, друзья и учителя.

"Активная девочка. Она училась через дорогу. На дополнительные ходила. Мать пошла встречать ее. Мать сказала: «Стой, стой!» Она видит, что машины едут. Здесь движение большое было, и не пропустили ее. Вот и получается, что она под КамАЗ залетела. Если бы не автобус, она бы пробежала", - рассказала родственница девочки Зульфия Ментеева.

По делу сейчас проходит единственный подозреваемый – это 66-летний водитель фуры. Полицейские завели уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Однако родственники погибшей девочки винят не только его, но и водителя пассажирского автобуса.

"Я требую, чтобы этого водителя автобуса наказали, который летел с большой скоростью и не дал возможности моей племяннице перейти через дорогу. Я хочу, чтобы он понес наказание тоже. Не только водитель дальнобоя, но и он тоже. С такой скоростью ужасно лететь. Ребенок испугался, назад отскочил и под колеса попал. Я не могу", - заявил дядя Айзере Шухрат Ментеев.

Водителя автобуса сейчас допрашивают полицейские. Правоохранители пытаются установить степень его ответственности. Назначены экспертизы.

"Следствие, с учетом сложностей проводимых экспертиз, будет проводиться не день, не два. Возможно, речь идет о месяцах. Водитель автобуса установлен. Он также допрашивается. Степень его ответственности будет определенно установлена следствием, и за это, конечно, последуют меры.

Водитель большегруза, он в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса РК водворен в ИВС. Находится под стражей", - прокомментировали в полиции.

Известно, что водитель фуры сейчас находится в изоляторе. Подозреваемый заявил, что не заметил ребенка. Девочка оказалась в «мертвой зоне». Между тем родственники погибшей Айзере требуют, чтобы наказали всех виновных. В том числе и водителя автобуса. Они уверены: трагедии можно было избежать, если бы он ехал медленнее и пропустил ребенка.

Источник: КТК