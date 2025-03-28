СМИ: Четверо казахстанцев погибли в Южной Корее

Южнокорейские СМИ сообщают, что в четверг, 27 марта, в провинции Кенгидо случилась авария, в результате которой погибли четверо граждан РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Korea JoongAng Daily.

По данным издания, автомобиль с четырьмя гражданами Казахстана упал с уступа на скоростной автомагистрали Сохэан, в результате чего погибли все, кто был в салоне.

"Mercedes-Benz с четырьмя людьми врезался в ограждение на правой стороне дороги в Хвасоне, Кенгидо, около полуночи. Затем автомобиль пролетел несколько метров и загорелся после удара", - говорится в материале.

Пожарным удалось потушить авто примерно через полчаса после ДТП. В салоне были найдены останки четверых мужчин, их личности пока не установлены.

Сейчас полиция занимается расследованием аварии.