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СМИ: Четверо казахстанцев погибли в Южной Корее

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Разбитое в результате ДТП стекло
Разбитое стекло. Иллюстративное фото: pixabay.com

Южнокорейские СМИ сообщают, что в четверг, 27 марта, в провинции Кенгидо случилась авария, в результате которой погибли четверо граждан РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Korea JoongAng Daily.

По данным издания, автомобиль с четырьмя гражданами Казахстана упал с уступа на скоростной автомагистрали Сохэан, в результате чего погибли все, кто был в салоне.

"Mercedes-Benz с четырьмя людьми врезался в ограждение на правой стороне дороги в Хвасоне, Кенгидо, около полуночи. Затем автомобиль пролетел несколько метров и загорелся после удара", - говорится в материале.  

Пожарным удалось потушить авто примерно через полчаса после ДТП. В салоне были найдены останки четверых мужчин, их личности пока не установлены.

Сейчас полиция занимается расследованием аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2231130-smi-chetvero-kazahstancev-pogibli-v-yuzhnoy-koree/