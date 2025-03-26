Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

ДТП во время экзамена на права произошло в спецЦОНе Алматы (видео)

Опубликовано:

Автомобиль спецЦОНа Алматы после ДТП
Автомобиль спецЦОНа Алматы после ДТП. Кадр из видео: t.me/gov4c_resmi

В специализированном ЦОНе Алматы сегодня произошло ДТП, последствия которого показали в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.

В Telegram-канале госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовали сообщение о том, что сегодня в спецЦОНе Алматы при сдаче практического экзамена на получение водительских прав произошло ДТП.

По данным пресс-службы, никто не пострадал. Также было опубликовано видео, которое было снято на видеорегистратор из автомобиля. На кадрах видно, как автомобиль столкнулся с ограждением на территории автодрома. Кроме того, были показаны фотографии авто уже после ДТП.

"Отметим, что в 2024 году по стране было зафиксировано 48 подобных инцидентов. Кандидаты в водители сбивали дорожные знаки, выезжали за бордюр, врезались в ограждения или другие автомобили, предназначенные для сдачи экзамена", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года в госкорпорации "Правительство для граждан" показали, как казахстанцы пытаются "сдавать" экзамены на знание ПДД и на какие ухищрения идут.

А в октябре того же года госкорпорация сообщила, что внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию.

Помимо этого, в сентябре 2024 года стало известно, что в Казахстане хотят запретить пьяным водителям пересдавать на права в течение 8 лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2230766-dtp-vo-vremya-ekzamena-na-prava-proizoshlo-v-speccone-almaty-video/