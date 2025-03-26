ДТП во время экзамена на права произошло в спецЦОНе Алматы (видео)
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В специализированном ЦОНе Алматы сегодня произошло ДТП, последствия которого показали в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.
В Telegram-канале госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовали сообщение о том, что сегодня в спецЦОНе Алматы при сдаче практического экзамена на получение водительских прав произошло ДТП.
По данным пресс-службы, никто не пострадал. Также было опубликовано видео, которое было снято на видеорегистратор из автомобиля. На кадрах видно, как автомобиль столкнулся с ограждением на территории автодрома. Кроме того, были показаны фотографии авто уже после ДТП.
"Отметим, что в 2024 году по стране было зафиксировано 48 подобных инцидентов. Кандидаты в водители сбивали дорожные знаки, выезжали за бордюр, врезались в ограждения или другие автомобили, предназначенные для сдачи экзамена", - сказано в сообщении.
Напомним, в декабре прошлого года в госкорпорации "Правительство для граждан" показали, как казахстанцы пытаются "сдавать" экзамены на знание ПДД и на какие ухищрения идут.
А в октябре того же года госкорпорация сообщила, что внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию.
Помимо этого, в сентябре 2024 года стало известно, что в Казахстане хотят запретить пьяным водителям пересдавать на права в течение 8 лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2230766-dtp-vo-vremya-ekzamena-na-prava-proizoshlo-v-speccone-almaty-video/