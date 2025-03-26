ДТП во время экзамена на права произошло в спецЦОНе Алматы (видео)

В специализированном ЦОНе Алматы сегодня произошло ДТП, последствия которого показали в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", передает NUR.KZ.

В Telegram-канале госкорпорации "Правительство для граждан" опубликовали сообщение о том, что сегодня в спецЦОНе Алматы при сдаче практического экзамена на получение водительских прав произошло ДТП.

По данным пресс-службы, никто не пострадал. Также было опубликовано видео, которое было снято на видеорегистратор из автомобиля. На кадрах видно, как автомобиль столкнулся с ограждением на территории автодрома. Кроме того, были показаны фотографии авто уже после ДТП.

"Отметим, что в 2024 году по стране было зафиксировано 48 подобных инцидентов. Кандидаты в водители сбивали дорожные знаки, выезжали за бордюр, врезались в ограждения или другие автомобили, предназначенные для сдачи экзамена", - сказано в сообщении.

Напомним, в декабре прошлого года в госкорпорации "Правительство для граждан" показали, как казахстанцы пытаются "сдавать" экзамены на знание ПДД и на какие ухищрения идут.

А в октябре того же года госкорпорация сообщила, что внедряет новую процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права. Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию.

Помимо этого, в сентябре 2024 года стало известно, что в Казахстане хотят запретить пьяным водителям пересдавать на права в течение 8 лет.