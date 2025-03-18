Казахстанец скрылся с места ДТП в ЗКО, но не ушел от суда
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Казахстанец совершил ДТП на трассе Атырау - Доссор и скрылся с места. Ему назначили административный штраф в размере 137 620 тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Дело было рассмотрено специализированным судом по административным правонарушениям города Атырау по ч. 2 ст. 611 КоАП Республики Казахстан (невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием).
Как установлено судом, гражданин А. на трассе Атырау - Доссор, не соблюдая боковую дистанцию, совершил столкновение с транспортным средством, двигавшимся по встречному направлению, и скрылся с места ДТП.
Вина А. подтверждается исследованными в судебном заседании материалами дела, протоколом об административном правонарушении, протоколом опроса.
Правонарушитель, признав свою вину, раскаялся в содеянном.
Постановлением суда А. признан виновным в совершении административного правонарушения, на него наложен административный штраф в размере 137 620 тенге.
Постановление суда вступило в законную силу.
Напомним, ранее в конце января в Алматы вынесли приговор мужчине, который пьяным совершил смертельный наезд на подростка, но скрылся с места ДТП и дальше выпивал с друзьями. Суд приговорил обвиняемого к 7 годам лишения свободы с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.
Осенью прошлого года водитель после смертельного наезда скрылся с места ДТП в пригороде Павлодара: полиция объявила розыск.
А вчера, 17 марта, сообщалось, что в Таразе подросток угнал машину отца и пытался скрыться от полиции, совершая опасные маневры на дороге - происшедшее попало на видео.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2229146-kazahstanec-skrylsya-s-mesta-dtp-v-zko-no-ne-ushel-ot-suda/