Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водитель после смертельного наезда скрылся с места ДТП в пригороде Павлодара

Опубликовано:

Полиция на месте аварии
На месте ДТП в поселке Атамекен. Кадр из видео: instagram.com/tipavlo.dar/

В Сети появилась информация, что в поселке Атамекен в пригороде Павлодара был сбит человек. Происшествие прокомментировали в ДП региона. Там рассказали, что разыскивают водителя, передает NUR.KZ.

Сообщение об аварии в поселке Атамекен появилось в Instagram-паблике tipavlo.dar.

Там разместили кадры с места происшествия, на которых можно разглядеть три полицейские машины. В подписи к видео говорится, что человека насмерть сбили возле остановки "Улица Дэу" 4 сентября около 19.20.

"Прошу откликнуться очевидцев, может кто-то видел номер машины или же видеорегистратор зафиксировал этот момент", - говорится в сообщении. Там же опубликован номер телефона, по которому предлагается обращаться.

Инцидент прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"По факту оставления места дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя, который будет привлечен к ответственности", - сообщили в ведомстве.

А в Алмалинском районе Алматы водитель машины скорой помощи, следуя по улице Тлендиева, при повороте налево допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая была доставлена в одну из больниц города.

Также в Ауэзовском районе Алматы водитель мопеда наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая находится в больнице, а подозреваемого в нарушении ПДД и оставлении места аварии задержали стражи порядка.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158306-voditel-posle-smertelnogo-naezda-skrylsya-s-mesta-dtp-v-prigorode-pavlodara/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie