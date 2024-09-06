Водитель после смертельного наезда скрылся с места ДТП в пригороде Павлодара

В Сети появилась информация, что в поселке Атамекен в пригороде Павлодара был сбит человек. Происшествие прокомментировали в ДП региона. Там рассказали, что разыскивают водителя, передает NUR.KZ.

Сообщение об аварии в поселке Атамекен появилось в Instagram-паблике tipavlo.dar.

Там разместили кадры с места происшествия, на которых можно разглядеть три полицейские машины. В подписи к видео говорится, что человека насмерть сбили возле остановки "Улица Дэу" 4 сентября около 19.20.

"Прошу откликнуться очевидцев, может кто-то видел номер машины или же видеорегистратор зафиксировал этот момент", - говорится в сообщении. Там же опубликован номер телефона, по которому предлагается обращаться.

Инцидент прокомментировали в ДП Павлодарской области.

"По факту оставления места дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению водителя, который будет привлечен к ответственности", - сообщили в ведомстве.

А в Алмалинском районе Алматы водитель машины скорой помощи, следуя по улице Тлендиева, при повороте налево допустил наезд на 77-летнюю женщину, которая была доставлена в одну из больниц города.

Также в Ауэзовском районе Алматы водитель мопеда наехал на девушку на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Пострадавшая находится в больнице, а подозреваемого в нарушении ПДД и оставлении места аварии задержали стражи порядка.