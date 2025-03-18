Автомобиль влетел в магазин в Павлодаре

В Сети появилась информация о том, что водитель автомобиля, не справившись с управлением, влетел в здание магазина в Павлодаре. Ситуацию подтвердили в ДП региона, передает NUR.KZ.

Сегодня утром в соцсетях, в частности в Telegram-канале kerek.pv, появились фотографии из Павлодара, где в здание магазина популярной торговой сети на улице Циолковского через стеклянные двери влетел легковой автомобиль.

Легковой автомобиль врезался в здание в Павлодаре. Фото: t.me/kerekpv

Как рассказали в пресс-службе ДП Павлодарской области, 18 марта водитель автомашины Toyota Mark 2, двигаясь по парковке Циолковского, 33/6, не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на здание.

"В результате ДТП пострадавших нет. Проводится проверка", - отметили в ведомстве.

Ранее в Алматинской области на железнодорожном переезде произошло столкновение локомотива с легковым автомобилем, который объехал закрытый шлагбаум и оказался на путях. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

А в области Абай 22-летний водитель автомобиля Kia Rio снес светофор, причинив материальный ущерб городской инфраструктуре. По итогам разбирательства мужчину привлекли к административной ответственности.