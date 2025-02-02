Вагон поезда сошел с рельсов в Карагандинской области
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В субботу, 1 февраля, в Карагандинской области сошел с рельсов вагон грузового поезда. ЧП обошлось без пострадавших, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".
Как сообщается в Telegram-канале нацкомпании, 1 февраля в 15:30 на станции Караганда— Сортировочная произошел сход одного вагона грузового поезда.
Жертв и пострадавших нет.
"Предварительная причина — излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана", - говорится в сообщении КТЖ.
Напомним, похожий инцидент произошел в Карагандинской области и в ноябре - сообщалось, что на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь несколько грузовых вагонов сошли с рельсов. В КТЖ отмечали, что происшествие не повлияло на движение других поездов.
До этого, в октябре, на станции Сурган участка Есиль - Кушмурун Акмолинской области был допущен сход электровоза и вагонов грузового поезда. Никто не пострадал.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217323-vagon-poezda-soshel-s-relsov-v-karagandinskoy-oblasti/