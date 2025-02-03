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Вагон сошел с рельсов на юге Казахстана

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Сошедший с рельсов вагон
Вагон сошел с рельсов. Фото: t.me/PR_KTZh

Сегодня в Жамбылской области на станции Отар сошел с рельсов вагон грузового поезда. Инцидент не повлиял на движение других поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

Как сообщается в официальном Telegram-канале нацкомпании, 3 февраля в 12 часов 20 минут на станции Отар произошел сход одного грузового вагона 1988 года выпуска, принадлежащего частной компании.

"Жертв и пострадавших нет. На движение других поездов сход не повлиял", - уточнили в НК "КТЖ".

1 февраля этого года на станции Караганда-Сортировочная произошел сход одного вагона грузового поезда. Жертв и пострадавших не было. Предварительной причиной назвали излом боковой рамы вагона, собственником которого является компания из Узбекистана.

Похожий инцидент произошел в Карагандинской области в ноябре прошлого года. На частном подъездном пути станции Шубарколь несколько грузовых вагонов сошли с рельсов. В КТЖ отмечали, что происшествие не повлияло на движение других поездов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2217518-vagon-soshel-s-relsov-na-yuge-kazahstana/