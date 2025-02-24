Перелетел арык: две машины столкнулись ночью в Алматы (фото)

Авария произошла минувшей ночью в Жетысуском районе Алматы - водитель BMW выехал на "встречку", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

По информации ведомства, авария произошла 23 февраля примерно в 21:30. Водитель BMW ехал по улице Жумабаева в западном направлении и, как сообщили в полиции, не справился с управлением - в результате он оказался на полосе встречного движения.

Авария. Фото: Zakon.kz

Там он допустил столкновение с авто марки Hyundai. После удара немецкий кроссовер наехал на бетонное ограждение. Стражи порядка выясняют обстоятельства произошедшего.

Как пишет Zakon.kz, автомобиль BMW "подрезали", чтобы не допустить столкновения, он выехал на "встречку".

Также сообщается, что немецкое авто перелетело арык, а после - ударилось об ограждение.

По данным издания, пострадали два человека.

Авария. Фото: Zakon.kz

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.