От удара выбросило на "встречку": три авто и грузовик столкнулись на проспекте в Алматы (видео)

В четверг, 13 февраля, на проспекте Рыскулова в Алматы случилось массовое ДТП. В полиции рассказали подробности аварии, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия опубликовала Instagram-страница dorogi_almaty_official.

В комментариях предположили, что причиной аварии стал гололед.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП случилось в 8 часов утра в Жетысуском районе.

"Водитель авто Opel Vectra, следуя по улице Станиславского в северном направлении, выезжая на проспект Рыскулова, допустил столкновение с автомобилем марки SsangYong, который следовал по проспекту Рыскулова в восточном направлении.

От удара SsangYong выбросило на полосу встречного движения, где он совершил столкновение со следовавшими на запад автомашиной марки Hyundai Tucson и грузовым транспортом", – рассказали в полиции.

В результате ДТП пострадал водитель SsangYong. Его госпитализировали.

Сейчас полицейские выясняют все причины и обстоятельства аварии.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, ранее смертельная авария произошла на трассе Бейнеу - Сайотес в Мангистауской области. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погибли четыре человека.

До этого четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетісу. В полиции сообщали, что водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и въехал в дерево.