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Водитель выехал на "встречку" и погиб от столкновения с Lexus в Алматинской области

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Автомобиль после аварии в Алматинской области
ДТП. Кадр из видео: instagram.com/police_almobl

Один человек погиб и двое оказались травмированы в ДТП с участием автомобилей Lada Largus и Lexus в Райымбекском районе Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, по факту дорожной аварии полицией проводится расследование.

"Предварительно установлено, что 9 февраля водитель Lada Largus, следуя на 5 км автодороги Карасаз - Сарыжаз, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Lexus LХ470", - рассказали в ДП Алматинской области.

В результате ДТП водитель Lada Largus скончался на месте. Два его пассажира с различными травмами госпитализированы в районную больницу.

Полиция региона напомнила водителям о важности соблюдения скоростного режима, внимательности за рулем и отказа от рискованных маневров.

"В условиях зимних дорог даже небольшая ошибка может привести к трагическим последствиям", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее смертельная авария произошла на трассе Бейнеу - Сайотес в Мангистауской области. Автомобиль Toyota Camry столкнулся с грузовиком "КамАЗ". Погибли четыре человека. Водителю "КамАЗа" помощь врачей не понадобилась ввиду отсутствия травм.

Также четыре человека погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетісу. Дело в том, что водитель автомобиля Audi не справился с рулевым управлением и допустил столкновение с деревом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2219457-voditel-vyehal-na-vstrechku-i-pogib-ot-stolknoveniya-s-lexus-v-almatinskoy-oblasti/