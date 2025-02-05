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ДТП с участием LADA Priora и Haval произошло в Семее, трое человек пострадали (видео)

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ДТП в Семее
ДТП в Семее. Фото: t.me/dp_abai

Сегодня, 5 февраля, в Семее произошло ДТП с участием LADA Priora и Haval. В результате аварии три человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как сообщается в Telegram-канале ДП области Абай, сегодня в Семее на улице Би Боранбая произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

"По предварительным данным, водитель автомобиля LADA Priora, выезжая со второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с автомобилем марки Haval, который двигался в сторону поселка Степной.

В результате аварии три человека получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение", - информирует Департамент полиции области Абай.

ДТП в Семее
ДТП в Семее. Фото: t.me/dp_abai

На месте происшествия работает экипаж батальона патрульной полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Напомним, вчера в Казахстане произошел ряд смертельных ДТП. В Павлодарской области на автодороге Омск - Майкапчагай в ДТП с участием пяти автомобилей на месте происшествия погибла пассажирка одной из машин.

В Жамбылском районе Алматинской области три человека погибли в ДТП на автодороге Алматы - Бишкек. Один пассажир получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, один из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение.

А в Туркестанской области ДТП унесло жизни шести человек. Четырех пострадавших госпитализировали в больницу. После лобового столкновения двух автомобилей произошло возгорание.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2218266-dtp-s-uchastiem-lada-priora-i-haval-proizoshlo-v-semee-troe-chelovek-postradali-video/