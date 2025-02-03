Четыре человека погибли в ДТП на трассе в ВКО

В результате дорожной аварии на трассе в ВКО погибли четыре человека. Еще четверых пострадавших госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe случилось 1 февраля на трассе Курчум - Калжыр.

"В результате ДТП водитель и три пассажира Lada Granta скончались на месте. Водитель и три пассажира Hyundai Santa Fe доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в ДП ВКО.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Кадры с места смертельной аварии появились в одном из пабликов в Instagram.

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