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Эзотерика

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в ВКО

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Авто после ДТП в ВКО
ДТП. Фото: instagram.com/oo_osa_semey__vko

В результате дорожной аварии на трассе в ВКО погибли четыре человека. Еще четверых пострадавших госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Santa Fe случилось 1 февраля на трассе Курчум - Калжыр.

"В результате ДТП водитель и три пассажира Lada Granta скончались на месте. Водитель и три пассажира Hyundai Santa Fe доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в ДП ВКО.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, по итогам которого будет принято процессуальное решение.

Кадры с места смертельной аварии появились в одном из пабликов в Instagram.

Ранее в Семее водитель автомобиля "Москвич", проигнорировав погодные условия и скоростной режим, врезался в остановочный пункт. ДТП обошлось без пострадавших, но мужчину привлекли к ответственности за нарушение ПДД, повлекшее материальный ущерб коммунальным службам города.

В Алматинской области 11-летнего мальчика сбили сразу две машины. Ребенок оказался в коме. Местные жители назвали причиной ДТП отсутствие пешеходного перехода, а также "лежачих полицейских" и каких-либо знаков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2217494-chetyre-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-vko/