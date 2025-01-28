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Эзотерика

Три человека погибли на трассе в Атырауской области

Опубликовано:

Авария на заснеженной трассе
ДТП. Иллюстративное фото: ДП СКО

В понедельник, 27 января, в Атырауской области случилась авария, унесшая жизни троих человек, еще один человек попал в больницу, передает агентство Kazinform.

Как пишет издание, ссылаясь на информацию от областной полиции, ДТП произошло на 474-м километре трассы Актобе-Атырау-Астрахань - столкнулись автомобили Ravon и Lada Priora.

"В результате аварии погибли водители обоих автомобилей и пассажир автомобиля Lada Priora. Один пассажир был доставлен в Макатскую центральную районную больницу", - сообщили в пресс-службе департамента.

Отмечается, что один из автомобилей полностью сгорел в ДТП.

В полиции также отметили, что в авто Lada Priora ехали сын и мать. Они оба погибли на месте аварии.

Сейчас расследованием смертельной аварии занимаются полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2215649-tri-cheloveka-pogibli-na-trasse-v-atyrauskoy-oblasti/

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