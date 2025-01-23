19 авто столкнулись в Карагандинской области: появились новые подробности

Массовое ДТП с участием 19 автомобилей произошло на трассе Алматы - Екатеринбург недалеко от поселка Аксу-Аюлы. В больницу с травмами доставлены шесть человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, 23 января около 13:00 часов на автодороге Алматы - Екатеринбург в 20 км от поселка Аксу-Аюлы произошло ДТП с участием, предварительно, 19 автомобилей.

В ведомстве уточнили, что участники ДТП не двигались в составе колонны. Колонна, следовавшая под сопровождением со стороны города Балхаша, прибыла в поселок Аксу-Аюлы около 12:00 часов.

В результате аварии шесть человек с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение.

"Информация о погибшем, распространяемая в некоторых пабликах социальных сетей, не соответствует действительности", - отметили в департаменте полиции.

Предварительной причиной ДТП названо несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

В ДЧС региона добавили, что на месте происшествия была задействована вахтовка МЧС, где осуществляется обогрев участников ДТП.

На данный момент затора нет, движение осуществляется по выделенной встречной полосе.

Ранее сообщалось, что 23 января в Карагандинской области произошло массовое ДТП с участием 19 легковых автомобилей. На месте работают сотрудники МЧС и скорой помощи.

Также стало известно о том, что 5 человек погибли в ДТП на 1099 км автодороги Екатеринбург-Алматы на территории Акмолинской области. Полицейские расследуют уголовное дело.