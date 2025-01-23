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Эзотерика

Сбивший девушку водитель скрылся в Павлодарской области

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Машина едет по зимней дороге
Автомобиль. Иллюстративное фото: Alex Potemkin / Getty Images

В одном из дворов города Аксу Павлодарской области водитель совершил наезд на девушку, а затем скрылся с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате наезда девушка получила телесные повреждения.

"Такая ситуация могла бы остаться нераскрытой, однако благодаря профессионализму и быстрому реагированию сотрудников на следующий день нарушитель был найден и привлечен к ответственности", - рассказала пострадавшая девушка.

Она поблагодарила сотрудников полиции.

"Хочется выразить искреннюю благодарность Бауржану Мустафину, Максату Абдурахманову, Айтугану Канапиянову и Серику Абельдинову за их оперативную работу и стремление защитить справедливость. Прошу руководство отметить данных сотрудников премией и грамотами за отличную работу", - написала девушка.

Она также выразила благодарность руководству полиции, которое воспитывает и поддерживает высококвалифицированных специалистов.

Ранее в Павлодаре автомобиль сбил пешехода, переходившего дорогу на разрешающий сигнал светофора. Мужчина скончался на месте происшествия от полученных травм. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Водителя водворили в ИВС.

В Алматинской области на автодороге Алматы - Жандосов - Бесмойнак автобус сбил 42-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в районной больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2214489-sbivshiy-devushku-voditel-skrylsya-v-pavlodarskoy-oblasti/

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