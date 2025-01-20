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"Совершил опрокидывание": 45-летний водитель погиб в ДТП на трассе Жанаозен-Актау

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ДТП на трассе Жанаозен-Актау
ДТП на трассе Жанаозен-Актау. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В Мангистауской области произошло смертельное ДТП на трассе Жанаозен-Актау. В результате ДТП погиб 45-летний водитель автомобиля, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте 112_aktau опубликовали видео, на кадрах которого видны последствия ДТП на трассе Жанаозен-Актау. На кадрах видно несколько полицейских машин и другие легковые автомобили. Также автор ролика заснял пострадавшую в ДТП машину.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Мангистауской области.

"На трассе Жанаозен - Актау произошло трагическое ДТП. Водитель автомобиля, не справившись с управлением, совершил опрокидывание. К сожалению, 45-летний мужчина скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

По данному факту начато расследование, возбуждено уголовное дело по статье 345 УК РК. Автомобиль водворён на штрафную стоянку. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Напомним, несколько дней назад в Мангистауской области случилось смертельное ДТП. Отмечалось, что в результате аварии погибли два человека, еще четверо доставлены в Мангистаускую областную многопрофильную больницу.

За день до этого смертельная авария произошла и в Атырауской области - водитель проигнорировал предупреждение о гололеде и попал в ДТП с автобусом. Он и его пассажир погибли на месте происшествия.

Кроме того, на автодороге Алматы - Усть-Каменогорск произошло ДТП с участием военной техники. Водитель допустил выпадение из трала двух тягачей легкого бронирования. В результате военная техника опрокинулась на проезжую часть, что привело к столкновению с сопровождающим автомобилем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2213363-sovershil-oprokidyvanie-45-letniy-voditel-pogib-v-dtp-na-trasse-zhanaozen-aktau/

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