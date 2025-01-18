Людей пришлось доставать из искореженного автомобиля в Астане (фото, видео)
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В Астане людей пришлось доставать из искореженного автомобиля. Для этого на место дорожно-транспортного происшествия выезжали спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.
По данным официального Telegram-канала ведомства, под утро в столице в результате дорожно-транспортного происшествия с малотоннажным грузовиком в легковом автомобиле были зажаты водитель и пассажир.
На место вызова сразу выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда, которые с помощью гидравлических инструментов произвели вскрытие дверей автомобиля, эвакуировали пострадавших и передали их бригаде скорой медицинской помощи.
"МЧС напоминает, что при вождении автомобиля необходимо быть предельно внимательным и соблюдать скоростной режим", - отметили в ведомстве.
В прошлом году двух женщин пришлось извлекать из искореженного в результате ДТП авто в Кызылординской области. Авария произошла на трассе Шымкент - Самара. Сотрудники оперативно-спасательного отряда при помощи гидравлического оборудования достали пострадавших и передали их медикам.
А в начале этого года в Акмолинской области произошло массовое ДТП с участием 95 автомобилей. В больницу обратился 21 человек. Через некоторое время все машины были убраны с трассы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212727-lyudey-prishlos-dostavat-iz-iskorezhennogo-avtomobilya-v-astane-foto-video/