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Снял последствия своего ДТП и выложил в TikTok: блогера задержали в Костанае (видео)

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ДТП в Костанае
Место происшествия. Фото: ДП Костанайской области

В Костанае был задержан блогер. Он находился за рулем автомобиля и совершил ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 35-летний водитель Lada Granta совершил столкновение с ограждением.

При этом он сам записал печальные последствия ДТП и выложил видео в TikTok.

"Прибывшие на место происшествия патрульные полицейские обнаружили у водителя резкий запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало наличие средней степени алкогольного опьянения.

Водителя поместили в медицинский вытрезвитель, а его автомобиль - на специализированную стоянку", - рассказали в ДП Костанайской области.

Позже суд назначил мужчине 20 суток ареста и на 7 лет лишил водительских прав. Более того, отметили в полиции, он будет восстанавливать причиненный ущерб.

По данным ведомства, этот случай стал 60-м зафиксированным фактом задержания пьяного водителя с начала текущего года.

Напомним, в конце прошлого года в Туркестанской области задержали блогера по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данным полиции, он, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал деньги у его организаторов. При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

Еще одного блогера задержали в Алматы. В полиции говорят, что он, угрожая потерпевшему выложить в социальную сеть видео, требовал 700 тысяч тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2212748-snyal-posledstviya-svoego-dtp-i-vylozhil-v-tiktok-blogera-zaderzhali-v-kostanae-video/

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