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Блогера задержали в Туркестанской области (видео)

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Задержание в Туркестанской области
Задержание. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Туркестанской области блогера задержали по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данному факту ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, по данным следствия, 34-летний житель Сарыагашского района, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 млн тенге.

При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

"Подозреваемый активно ведет страницы в социальных сетях, где известен как региональный блогер. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - рассказали в МВД.

Добавим, что согласно ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206157-blogera-zaderzhali-v-turkestanskoy-oblasti-video/

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