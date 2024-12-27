Блогера задержали в Туркестанской области (видео)

В Туркестанской области блогера задержали по подозрению в вымогательстве миллиона тенге. По данному факту ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, по данным следствия, 34-летний житель Сарыагашского района, угрожая воспрепятствовать реализации образовательного проекта в школах, требовал у его организаторов 1 млн тенге.

При проверке у задержанного были обнаружены банковская карта с переведенной суммой и служебное удостоверение журналиста.

"Подозреваемый активно ведет страницы в социальных сетях, где известен как региональный блогер. По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, ведется расследование", - рассказали в МВД.

Добавим, что согласно ст.194 УК РК вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.