Зажатых женщин пришлось извлекать из искореженного авто в Кызылординской области

Двух женщин пришлось извлекать из искореженного в результате ДТП авто в Кызылординской области. Авария произошла сегодня, 27 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, авария произошла сегодня на территории Кызылординской области на трассе Шымкент-Самара.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской области при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли двух женщин и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС РК.

Напомним, в январе этого года в Алматинской области трех человек зажало в автомобиле после ДТП. Чтобы их извлечь, понадобилась помощь спасателей. Сотрудникам удалось вытащить пострадавших благодаря гидравлическому аварийно-спасательному оборудованию. Людей передали сотрудникам скорой помощи.

В марте в этом же регионе спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля - его зажало внутри в результате аварии.