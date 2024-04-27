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Зажатых женщин пришлось извлекать из искореженного авто в Кызылординской области

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Автомобиль после ДТП в Кызылординской области
Место происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

Двух женщин пришлось извлекать из искореженного в результате ДТП авто в Кызылординской области. Авария произошла сегодня, 27 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала ведомства, авария произошла сегодня на территории Кызылординской области на трассе Шымкент-Самара.

"Спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС Кызылординской области при помощи гидравлического аварийно-спасательного оборудования извлекли двух женщин и передали сотрудникам скорой медицинской помощи", - сообщили в МЧС РК.

Напомним, в январе этого года в Алматинской области трех человек зажало в автомобиле после ДТП. Чтобы их извлечь, понадобилась помощь спасателей. Сотрудникам удалось вытащить пострадавших благодаря гидравлическому аварийно-спасательному оборудованию. Людей передали сотрудникам скорой помощи.

В марте в этом же регионе спасатели извлекли тело пассажира из легкового автомобиля - его зажало внутри в результате аварии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2092226-zazhatyh-zhenshchin-prishlos-izvlekat-iz-iskorezhennogo-avto-v-kyzylordinskoy-oblasti/

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