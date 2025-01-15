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Массовое ДТП в Алматинской области: 18 авто столкнулись в густом тумане (видео)

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Авария с участием 18 авто
ДТП в Алматинской области. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

Сегодня утром в Алматинской области произошло массовое ДТП. На дороге Алматы - Усть-Каменогорск в густом тумане столкнулись 18 автомобилей, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, 15 января около 07.30 на 28-м километре участке автодороги Алматы - Усть-Каменогорск (направление Алматы - Қонаев) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 18 транспортных средств.

"Авария произошла в условиях густого тумана. По предварительной информации, причиной аварии стало несоблюдение водителями скоростного режима и безопасной дистанции в условиях ограниченной видимости", - уточнили в НК "КазАвтоЖол".

Участок дороги, где произошла авария, относится к IА технической категории, имеет 6 полос движения. Проезжая часть была сухой, без дефектов и посторонних предметов.

Жертв и пострадавших в результате аварии нет. Обстоятельства происшествия уточняются.

По последней информации, с проезжей части убрано 16 из 18 автомобилей, участвовавших в ДТП. Два автомобиля остаются у разделительной полосы и ожидают эвакуаторов.

Ранее стало известно, что в районе Байтерек Западно-Казахстанской области съехал в кювет грузовик, перевозивший 21 тонну опасного химического вещества тетрагидрофурана. В результате ДТП опрокинулись емкости с жидкостью, но без последующего разлива.

А в Актау автомобиль наехал на детскую площадку и сбил пешехода. Его госпитализировали. В полиции опровергли информацию о том, что в результате ДТП пешеход погиб.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2211723-massovoe-dtp-v-almatinskoy-oblasti-18-avto-stolknulis-v-gustom-tumane-video/

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