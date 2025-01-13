Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Авто наехало на детскую площадку в Актау: есть пострадавший (видео)

Опубликовано:

Авто на месте ДТП
Авто на месте ДТП. Кадр из видео: instagram.com/up_aktau_polisia

В воскресенье, 12 января, в Актау автомобиль наехал на детскую площадку и сбил пешехода. В полиции опровергли информацию о погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Информацию о произошедшем появилась в Instagram-аккаунте Управления полиции Актау.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 29 микрорайоне – Hyundai Accent наехал на детскую площадку и сбил пешехода. Его госпитализировали.

В полиции опровергли информацию о том, что в результате ДТП погиб пешеход.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2210852-avto-naehalo-na-detskuyu-ploshchadku-v-aktau-est-postradavshiy-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie