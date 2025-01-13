Авто наехало на детскую площадку в Актау: есть пострадавший (видео)
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В воскресенье, 12 января, в Актау автомобиль наехал на детскую площадку и сбил пешехода. В полиции опровергли информацию о погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.
Информацию о произошедшем появилась в Instagram-аккаунте Управления полиции Актау.
По данным правоохранителей, ДТП произошло в 29 микрорайоне – Hyundai Accent наехал на детскую площадку и сбил пешехода. Его госпитализировали.
В полиции опровергли информацию о том, что в результате ДТП погиб пешеход.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2210852-avto-naehalo-na-detskuyu-ploshchadku-v-aktau-est-postradavshiy-video/