Авто наехало на детскую площадку в Актау: есть пострадавший (видео)

В воскресенье, 12 января, в Актау автомобиль наехал на детскую площадку и сбил пешехода. В полиции опровергли информацию о погибшем, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Информацию о произошедшем появилась в Instagram-аккаунте Управления полиции Актау.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в 29 микрорайоне – Hyundai Accent наехал на детскую площадку и сбил пешехода. Его госпитализировали.

В полиции опровергли информацию о том, что в результате ДТП погиб пешеход.