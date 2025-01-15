Грузовик с опасным химическим веществом опрокинулся в ЗКО (видео)

В районе Байтерек Западно-Казахстанской области вчера съехал в кювет грузовик, перевозивший 21 тонну опасного химического вещества тетрагидрофурана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, грузовик ехал из Беларуси. В результате ДТП опрокинулись емкости с жидкостью, но без последующего розлива.

"Сотрудники МЧС проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза.

Операция благополучна завершена без происшествий.