Грузовик с опасным химическим веществом опрокинулся в ЗКО (видео)
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В районе Байтерек Западно-Казахстанской области вчера съехал в кювет грузовик, перевозивший 21 тонну опасного химического вещества тетрагидрофурана, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале министерства, грузовик ехал из Беларуси. В результате ДТП опрокинулись емкости с жидкостью, но без последующего розлива.
"Сотрудники МЧС проверили возможные риски утечки и угрозу для населения и окружающей среды. Радиационно-химическая служба измерила его концентрацию в воздухе. Угрозы не обнаружено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что водителю грузовика помогли в организации безопасной погрузки и дальнейшей транспортировке груза.
Операция благополучна завершена без происшествий.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2211659-gruzovik-s-opasnym-himicheskim-veshchestvom-oprokinulsya-v-zko-video/