Женщину сбили на "зебре" в Экибастузе

В Экибастузе на нерегулируемом пешеходном переходе сбили женщину. Ее госпитализировали в больницу с травмами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

"8 января в Экибастузе на улице Абая водитель автомашины Audi S4, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - рассказали в ДП Павлодарской области.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирована в больницу. Автомашина водворена на специальную стоянку.

Ранее в Павлодаре на улице Машхура Жусупа легковой автомобиль совершил наезд на пешехода, в результате чего пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Полицией проводится проверка.

Также стало известно, что в Павлодаре c наступлением зимнего периода участились наезды на пешеходов. Обычно они происходят на нерегулируемых переходах и оживленных улицах. Для водителей такие происшествия чреваты серьезными последствиями: штрафом, лишением водительских прав, компенсацией ущерба или уголовной ответственностью.