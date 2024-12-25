Наезды на пешеходов участились в Павлодаре (видео)

В Павлодаре c наступлением зимнего периода участились наезды на пешеходов. Зачастую они происходят на нерегулируемых переходах и оживленных улицах, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, можно назвать основные причины наездов:

невнимательность - водитель не замечает пешехода на переходе, отвлекаясь на использование мобильных телефонов, разговоры с пассажирами или просто из-за усталости и невнимательности. Особенно это касается вечернего и ночного времени, когда видимость ухудшается;

превышение скорости - водители не всегда следят за скоростным режимом, что снижает время для реакции при встрече с пешеходами. На "зебре", не успев вовремя затормозить, водитель может стать виновником трагедии;

нарушение правил пешеходами, которые переходят дорогу в неположенном месте, не смотрят на светофор или перебегают улицу на запрещающий сигнал. Это создает дополнительные риски для водителей, которые не всегда могут вовремя среагировать на неожиданные действия пешеходов.

"Наезд на пешехода может иметь самые трагические последствия. Даже при минимальной скорости автомобиля такие инциденты могут привести к тяжелым травмам, инвалидности или смерти. Причем, чем старше человек, тем больше риск получения серьезных повреждений, так как пожилые люди и дети менее защищены от ударов", - отметили в ДП Павлодарской области.

Для водителей такие происшествия также чреваты серьезными последствиями: штраф, лишение водительских прав, компенсация ущерба или даже уголовная ответственность в случае смерти пешехода.

Пешеходы должны быть внимательны к поведению на дороге. Придерживаясь принципов безопасного перехода через дорогу, можно значительно снизить риск попадания в неприятную ситуацию.

"Если вы переходите проезжую часть, нужно проверить движение транспорта и убедиться, что водитель вас заметил и остановился", - напомнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Павлодарской области с начала года установили порядка 3 тыс. водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. На каждого нарушителя наложен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

В начале декабря в Экибастузе водитель на нерегулируемом пешеходном переходе, не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на человека, переходившего улицу. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.