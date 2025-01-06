Пешехода сбили на дороге в Павлодаре

В Павлодаре легковой автомобиль совершил наезд на пешехода, в результате чего пострадавшая обратилась за медицинской помощью, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, около 8 часов в Павлодаре возле дома 267 по улице Машхура Жусупа водитель, управляя автомашиной марки Mercedes-Benz, совершил наезд на пешехода.

"В результате ДТП пешеход обратилась за медицинской помощью", - уточнили в ДП Павлодарской области.

Автомашина водворена на специальную стоянку. Полицией проводится проверка.

Ранее стало известно, что в Павлодаре c наступлением зимнего периода участились наезды на пешеходов. Обычно они происходят на нерегулируемых переходах и оживленных улицах. Для водителей такие происшествия также чреваты серьезными последствиями: штрафом, лишением водительских прав, компенсацией ущерба или даже уголовной ответственностью в случае смерти пешехода.

Также в Павлодаре сняли на видео произошедшее на одном из перекрестков ДТП. В результате аварии пострадал водитель - он обратился за медпомощью.