Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Три человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

Опубликовано:

ДТП возле села Тлектес
На месте ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области при совершении обгона легковой автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с "КамАЗом". Погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

"8 января в 21.00 на автодороге Павлодар - Семей, вблизи села Тлектес района Аккулы, водитель автомашины Kia Sportage при совершении обгона снегоуборочной машины выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной "КамАЗ", - уточнили в ДП Павлодарской области.

ДТП возле села Тлектес
На месте ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

ДТП возле села Тлектес
На месте аварии. Фото: ДП Павлодарской области

В результате ДТП водитель и два пассажира авто Kiа скончались на месте происшествия. Также с травмами в больницу госпитализировали пассажира Kia.

Автомашины водворили на специальную стоянку.

Ранее в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель легкового авто допустил наезд на припаркованную у обочины грузовую автомашину марки MAN, из-за чего погиб его пассажир.

А в Кызылординской области прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль полицейских, которые приехали оформлять произошедшее на трассе ДТП, а также задел другую легковую машину. Четырех человек госпитализировали с места аварии.

ДТП возле села Тлектес
ДТП в Павлодарской области. Фото: ДП Павлодарской области

ДТП возле села Тлектес
На месте ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209674-tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie