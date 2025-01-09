Три человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области

В Павлодарской области при совершении обгона легковой автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с "КамАЗом". Погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.

"8 января в 21.00 на автодороге Павлодар - Семей, вблизи села Тлектес района Аккулы, водитель автомашины Kia Sportage при совершении обгона снегоуборочной машины выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной "КамАЗ", - уточнили в ДП Павлодарской области.

На месте ДТП. Фото: ДП Павлодарской области

На месте аварии. Фото: ДП Павлодарской области

В результате ДТП водитель и два пассажира авто Kiа скончались на месте происшествия. Также с травмами в больницу госпитализировали пассажира Kia.

Автомашины водворили на специальную стоянку.

Ранее в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель легкового авто допустил наезд на припаркованную у обочины грузовую автомашину марки MAN, из-за чего погиб его пассажир.

А в Кызылординской области прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль полицейских, которые приехали оформлять произошедшее на трассе ДТП, а также задел другую легковую машину. Четырех человек госпитализировали с места аварии.

ДТП в Павлодарской области. Фото: ДП Павлодарской области

На месте ДТП. Фото: ДП Павлодарской области