Три человека погибли в ДТП на трассе в Павлодарской области
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В Павлодарской области при совершении обгона легковой автомобиль оказался на встречной полосе, где столкнулся с "КамАЗом". Погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело.
"8 января в 21.00 на автодороге Павлодар - Семей, вблизи села Тлектес района Аккулы, водитель автомашины Kia Sportage при совершении обгона снегоуборочной машины выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомашиной "КамАЗ", - уточнили в ДП Павлодарской области.
В результате ДТП водитель и два пассажира авто Kiа скончались на месте происшествия. Также с травмами в больницу госпитализировали пассажира Kia.
Автомашины водворили на специальную стоянку.
Ранее в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Водитель легкового авто допустил наезд на припаркованную у обочины грузовую автомашину марки MAN, из-за чего погиб его пассажир.
А в Кызылординской области прицеп грузовика перевернулся на служебный автомобиль полицейских, которые приехали оформлять произошедшее на трассе ДТП, а также задел другую легковую машину. Четырех человек госпитализировали с места аварии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2209674-tri-cheloveka-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/