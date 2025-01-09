Полицейского обвинили в смертельном наезде на человека в ЗКО

В Западно-Казахстанской области сотрудника миграционной службы РОВД подозревают в смертельном наезде на пешехода, передает издание "Мой город".

По данным издания, смертельное ДТП произошло еще 1 января в районе села Меловые горки.

Сообщается, что наезд совершил сотрудник миграционной службы РОВД Акжаикского района, у которого не было разрешения на выезд за пределы района.

В департаменте полиции ЗКО подтвердили факт аварии и сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК.

По предварительным данным, авария случилась на неосвещенной дороге, водителя ослепили фары встречного автомобиля. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Сидевшего за рулем полицейского уволили из органов внутренних дел. Назначено служебное расследование, иная информация разглашению не подлежит, уточнили в полиции.

Отметим, согласно статье 345 УК РК, за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание.

Меры наказания распределяются следующим образом:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Напомним, в октябре сообщалось, что в Западно-Казахстанской области бывшего сотрудника полиции подозревают в убийстве, произошедшем во время драки после словесного конфликта.

А до этого сообщалось, что в Уральске полицейского подозревают в смертельном наезде на женщину. Водителя водворили в изолятор временного содержания и уволили из органов внутренних дел.