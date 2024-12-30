Два авто столкнулись на перекрестке в Павлодаре (видео)
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В Павлодаре сняли на видео произошедшее на одном из перекрестков ДТП. В результате аварии пострадал водитель - он обратился за медпомощью, передает NUR.KZ.
Видео, на котором можно увидеть последствия ДТП в Павлодаре, появилось в одном из городских пабликов в Instagram.
Как рассказали в ДП Павлодарской области, автомашина Kia Rio, двигаясь по улице Бектурова, на перекрестке с улицей Едыге би совершила столкновение с Toyota.
"Водитель автомашины Toyota обратился за медицинской помощью", - отметили в ведомстве.
Ранее в Павлодарской области привлекли к ответственности водителя, который на автомобиле кружил вокруг новогодней елки на площади в селе Кенжеколь. Мужчине предстоит выплатить штраф за создание аварийной ситуации.
Также стало известно, что в Павлодаре c наступлением зимнего периода участились наезды на пешеходов. Обычно они происходят на нерегулируемых переходах и оживленных улицах. Для водителей такие происшествия чреваты серьезными последствиями.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2206787-dva-avto-stolknulis-na-perekrestke-v-pavlodare-video/