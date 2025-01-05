Автомобиль с людьми слетел с моста в ВКО: момент ДТП попал на видео

Машина слетела с моста в Восточно-Казахстанской области. Этот момент попал на видео. ДТП случилось 1 января в Риддере. В результате него пострадали несколько человек, передает YK-news.kz.

По информации Департамента полиции ВКО, водитель Toyota Hilux не учел дорожные и метеорологические условия, в результате автомобиль врезался в ограждение моста, снес его и опрокинулся. Водитель и пассажиры получили травмы.

В отношении водителя составили административный протокол.

При этом пострадавшие в ДТП разыскивают очевидцев. По их версии, если бы на дороге (на мосту) не было колеи, авария бы не произошла. Один из водителей поделился с ними записью с видеорегистратора. На кадрах запечатлен сам момент ДТП.

Ранее стало известно, что в области Абай автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы.

А в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП из-за того, что водитель допустил наезд на препятствие - бетонную опору столба уличного освещения. Он скончался на месте происшествия.