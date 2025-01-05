Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Автомобиль с людьми слетел с моста в ВКО: момент ДТП попал на видео

Опубликовано:

Авария в Риддере
Автомобиль упал с моста. Фото: yk-news.kz

Машина слетела с моста в Восточно-Казахстанской области. Этот момент попал на видео. ДТП случилось 1 января в Риддере. В результате него пострадали несколько человек, передает YK-news.kz.

По информации Департамента полиции ВКО, водитель Toyota Hilux не учел дорожные и метеорологические условия, в результате автомобиль врезался в ограждение моста, снес его и опрокинулся. Водитель и пассажиры получили травмы.

В отношении водителя составили административный протокол.

При этом пострадавшие в ДТП разыскивают очевидцев. По их версии, если бы на дороге (на мосту) не было колеи, авария бы не произошла. Один из водителей поделился с ними записью с видеорегистратора. На кадрах запечатлен сам момент ДТП.

Ранее стало известно, что в области Абай автомобиль сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы.

А в Жетысуском районе Алматы произошло ДТП из-за того, что водитель допустил наезд на препятствие - бетонную опору столба уличного освещения. Он скончался на месте происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208134-avtomobil-s-lyudmi-sletel-s-mosta-v-vko-moment-dtp-popal-na-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie