Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе Алматы – Астана (видео)
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
4 января на 140 километре трассы Алматы – Астана произошло ДТП, в результате аварии один человек скончался на месте, другие четверо пострадавших доставлены в больницу, передает NUR.KZ.
Публикация о ДТП появилась в Instagram-аккаунте полиции Алматинской области.
"На 140 км автодороги Алматы - Астана произошло ДТП, в результате которого один человек скончался на месте, а четверо пострадавших были доставлены в больницу", - сообщается в посте.
В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ уточнили, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.
Zakon.kz пишет, что авария произошла на участке дороги, где ведется реконструкция и движение ограничено одной полосой. Водитель Toyota Avalon, предположительно, совершил маневр обгона, выехав на встречную полосу, где и произошло столкновение с Toyota Surf.
От удара внедорожник Toyota Surf был подброшен в воздух и врезался в отбойник, при этом автомобиль повис на нем.
Также 4 января на трассе в области Ұлытау случилась авария, унесшая жизни троих человек. Полиция начала расследование по факту ДТП.
В ночь на 5 января в Алматы произошло ДТП со смертельным исходом. Авто, вылетев с дороги, врезалось в опору столба уличного освещения. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
В области Абай автомобиль в ходе гонки сорвался с обрыва в реку Иртыш. Предварительно установлено, что в салоне находилось четыре человека. Ведутся поисково-спасательные работы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2208029-odin-chelovek-pogib-i-chetvero-postradali-v-dtp-na-trasse-almaty-astana-video/