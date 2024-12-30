ДТП с участием 5 автомобилей произошло в Астане: есть пострадавшие (видео)

В Астане на перекрестке улиц Кенесары и Сембинова произошло массовое ДТП с участием 5 автомобилей. В полиции города рассказали подробности случившегося, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana_brothers опубликовали кадры последствий ДТП, которое произошло на пересечении улиц Кенесары и Сембинова. Сообщается, что в ДТП попали 5 автомобилей.

Публикацию прокомментировали в полку патрульной полиции ДП Астаны.

"Водитель автомашины Chevrolet на перекрестке Кенесары - Сембинова проехал на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомобилями Chevrolet, Lexus, Toyota и Peugeot.

В результате ДТП пострадали два пассажира с автомашины Chevrolet, которые госпитализированы в больницу. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", — сказано в сообщении.

Сегодня также сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло на мосту в Астане. По данным полиции, водитель автомобиля Toyota, следуя по мосту М-1 со стороны улицы Кошкарбаева в сторону улицы Сарайшык, не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в ограждение моста.

На прошлой неделе в Актобе машина с людьми рухнула с моста – видео с места аварии появилось в соцсетях. В результате произошедшего пострадали водитель и пассажир авто, их госпитализировали.

А до этого сообщалось, что в Астане водитель кроссовера не справился с управлением и повредил стену тоннеля на одной из улиц. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.