Кроссовер снес плитку в тоннеле в результате ДТП в Астане (видео)

Водитель кроссовера не справился с управлением и повредил стену тоннеля на одной из улиц Астаны - разбились керамические плитки, передает NUR.KZ.

Кадры ДТП появились в Telegram-канале Astanovka98. Автор сообщил, что на пересечении улицы Бараева и проспекта Республики произошло ДТП, в результате которого пострадала облицовка туннеля.

На кадрах видно поврежденный автомобиль и часть обрушившейся стены туннеля.

"Водитель автомобиля марки Omoda при спуске в туннель по улице Бараева не справился с рулевым управлением и совершил наезд на керамические плитки стены. В результате происшествия пострадавших нет. Собранный материал в отношении водителя будет направлен в суд для рассмотрения", - прокомментировали случившееся в полиции города.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.