Кроссовер снес плитку в тоннеле в результате ДТП в Астане (видео)
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Водитель кроссовера не справился с управлением и повредил стену тоннеля на одной из улиц Астаны - разбились керамические плитки, передает NUR.KZ.
Кадры ДТП появились в Telegram-канале Astanovka98. Автор сообщил, что на пересечении улицы Бараева и проспекта Республики произошло ДТП, в результате которого пострадала облицовка туннеля.
На кадрах видно поврежденный автомобиль и часть обрушившейся стены туннеля.
"Водитель автомобиля марки Omoda при спуске в туннель по улице Бараева не справился с рулевым управлением и совершил наезд на керамические плитки стены. В результате происшествия пострадавших нет. Собранный материал в отношении водителя будет направлен в суд для рассмотрения", - прокомментировали случившееся в полиции города.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2202417-krossover-povredil-plitku-v-tonnele-v-rezultate-dtp-v-astane-video/