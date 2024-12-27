Машина с людьми рухнула с моста в Актюбинской области (видео)

В Сети появилось видео с места аварии на трассе в Актюбинской области. На нем видно упавшую с моста машину. Подробности ДТП озвучили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"В Актюбинской области с нового моста рухнула машина с людьми", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Актюбинской области, 27 декабря на автодороге Актобе - Астрахань вблизи города Алга произошло ДТП с участием автомобилей "ВАЗ-2114" и Toyota Sienna.

"В результате столкновения автомашина "ВАЗ-2114" упала с моста. Водитель и пассажир указанного автомобиля с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование", - пояснили в ведомстве.

В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД, особенно на участках с интенсивным движением.

Напомним, ранее в Актюбинской области суд присяжных оправдал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, признав в его действиях отсутствие состава преступления. В результате аварии скончались пассажир и водитель легкового автомобиля.

Также суд в Актобе вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли 8 человек. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.