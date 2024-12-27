Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Машина с людьми рухнула с моста в Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Упавшая машина в Актюбинской области
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/halyqstan

В Сети появилось видео с места аварии на трассе в Актюбинской области. На нем видно упавшую с моста машину. Подробности ДТП озвучили в департаменте полиции региона, передает NUR.KZ.

"В Актюбинской области с нового моста рухнула машина с людьми", - говорится в подписи к опубликованным кадрам.

Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Актюбинской области, 27 декабря на автодороге Актобе - Астрахань вблизи города Алга произошло ДТП с участием автомобилей "ВАЗ-2114" и Toyota Sienna.

"В результате столкновения автомашина "ВАЗ-2114" упала с моста. Водитель и пассажир указанного автомобиля с различными телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение.

По факту ДТП начато досудебное расследование", - пояснили в ведомстве.

В департаменте полиции напомнили, что для предотвращения подобных происшествий участникам дорожного движения важно соблюдать ПДД, особенно на участках с интенсивным движением.

Напомним, ранее в Актюбинской области суд присяжных оправдал водителя грузовика, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, признав в его действиях отсутствие состава преступления. В результате аварии скончались пассажир и водитель легкового автомобиля.

Также суд в Актобе вынес приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли 8 человек. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2206160-mashina-s-lyudmi-ruhnula-s-mosta-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie