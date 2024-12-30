Смертельное ДТП произошло на мосту в Астане (видео)
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Минувшей ночью на одном из мостов Астаны случилась смертельная авария – один человек погиб. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.
Кадры с места ДТП опубликовал Instagram-паблик astana__sergek. На кадрах видно разбитый автомобиль и сотрудников полиции рядом с ним.
В столичном департаменте полиции рассказали, что случилось – сообщение появилось в комментариях под публикацией.
Так, по данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota, следуя по мосту М-1 со стороны улицы Кошкарбаева в сторону улицы Сарайшык, не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в ограждение моста.
"В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель был доставлен в больницу. Проводится проверка", – проинформировали в ДП.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Напомним, в пятницу в Актобе машина с людьми рухнула с моста – видео с места аварии появилось в соцсетях. В результате произошедшего пострадали водитель и пассажир авто, их госпитализировали.
А до этого сообщалось, что в Астане водитель кроссовера не справился с управлением и повредил стену тоннеля на одной из улиц. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2206556-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-mostu-v-astane-video/