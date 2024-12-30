Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смертельное ДТП произошло на мосту в Астане (видео)

Опубликовано:

ДТП на мосту в Астане
Место ДТП. Кадр из видео: instagram.com/astana__sergek

Минувшей ночью на одном из мостов Астаны случилась смертельная авария – один человек погиб. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

Кадры с места ДТП опубликовал Instagram-паблик astana__sergek. На кадрах видно разбитый автомобиль и сотрудников полиции рядом с ним.

В столичном департаменте полиции рассказали, что случилось – сообщение появилось в комментариях под публикацией.

Так, по данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota, следуя по мосту М-1 со стороны улицы Кошкарбаева в сторону улицы Сарайшык, не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в ограждение моста.

"В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель был доставлен в больницу. Проводится проверка", – проинформировали в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, в пятницу в Актобе машина с людьми рухнула с моста – видео с места аварии появилось в соцсетях. В результате произошедшего пострадали водитель и пассажир авто, их госпитализировали.

А до этого сообщалось, что в Астане водитель кроссовера не справился с управлением и повредил стену тоннеля на одной из улиц. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2206556-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-mostu-v-astane-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie