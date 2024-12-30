Смертельное ДТП произошло на мосту в Астане (видео)

Минувшей ночью на одном из мостов Астаны случилась смертельная авария – один человек погиб. В полиции рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ.

Кадры с места ДТП опубликовал Instagram-паблик astana__sergek. На кадрах видно разбитый автомобиль и сотрудников полиции рядом с ним.

В столичном департаменте полиции рассказали, что случилось – сообщение появилось в комментариях под публикацией.

Так, по данным правоохранителей, водитель автомобиля Toyota, следуя по мосту М-1 со стороны улицы Кошкарбаева в сторону улицы Сарайшык, не справился с рулевым управлением и на скорости въехал в ограждение моста.

"В результате ДТП пассажир автомобиля погиб, водитель был доставлен в больницу. Проводится проверка", – проинформировали в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.

Напомним, в пятницу в Актобе машина с людьми рухнула с моста – видео с места аварии появилось в соцсетях. В результате произошедшего пострадали водитель и пассажир авто, их госпитализировали.

А до этого сообщалось, что в Астане водитель кроссовера не справился с управлением и повредил стену тоннеля на одной из улиц. ДТП обошлось без жертв и пострадавших.