Водившего "хоровод" вокруг елки водителя наказали в Павлодарской области (видео)

В Павлодарской области привлекли к ответственности водителя, который на автомобиле кружил вокруг новогодней елки на площади, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, двух любителей экстрима привлекли к ответственности павлодарские полицейские.

"В минувшие выходные водитель автомашины марки Toyota решил дрифтануть, для чего отправился в сторону аэропорта", - рассказали в ДП Павлодарской области.

По информации стражей порядка, двигаясь на трассе, он грубо нарушал правила дорожного движения и повлек создание аварийной обстановки.

"По вине водителя другим участникам дорожного движения пришлось резко изменить скоростной режим и направление движения. Только чудом удалось избежать трагедии", - отметили в ведомстве.

А в селе Кенжеколь произошел другой инцидент.

"Водитель автомобиля "ВАЗ-2114" решил "поводить хоровод" вокруг центральной елки и продемонстрировать свое вождение", - сообщили в ДП региона.

Полицией нарушители привлечены к ответственности за создание аварийной ситуации. Каждому назначен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее 20-летнего любителя дрифта привлекли к ответственности в Алматы. Ему назначили несколько суток административного ареста за мелкое хулиганство, создание аварийной ситуации и отсутствие страхового полиса.

А жители Актобе возмутились поведением водителя, который устроил дрифт у ТЦ в центре города и создавал угрозу для окружающих. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности.