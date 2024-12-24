"Подобные маневры создают угрозу": опасный дрифт в центре Актобе попал на видео

Жители Актобе возмутились поведением водителя, который устроил дрифт у торгового центра "Алия" в центре города. Департамент полиции пообещал привлечь нарушителя к ответственности, передает NUR.KZ.

Местные жители в Instagram-паблике Zello Aktobe опубликовали видео нарушения ПДД. На кадрах видно, как водитель BMW выполняет опасные маневры, создавая угрозу для окружающих.

"На видео BMW устроил дрифт у ТЦ "Алия" в центре города. Подобные маневры создают угрозу для окружающих и нарушают ПДД", - возмущаются граждане.

Департамент полиции Актюбинской области отреагировал на инцидент.

"Водитель будет привлечен к ответственности. Призываем соблюдать ПДД", - заявили в ведомстве.

Ранее актюбинцы возмутились поведением водителя, который, по их словам, пересек двойную сплошную линию. Департамент полиции региона сообщил, что с водителем будет проведена профилактическая беседа.

Помимо этого, трое водителей в Актобе были оштрафованы за дрифт на парковке ресторана - он был квалифицирован как мелкое хулиганство. За это назначен штраф в размере 73 840 тенге.