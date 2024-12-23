Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Водители не уступили дорогу пешеходам и получили штрафы в Павлодарской области

Опубликовано:

Пешеход переходит дорогу
Пешеход. Иллюстративное фото: pexels.com

В Павлодарской области с начала года установили порядка 3 тыс. водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. На всех нарушителей наложены штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к примеру, в Павлодаре на проспекте Нурсултана Назарбаева водитель автомобиля Volkswagen Polo не уступил дорогу пешеходам. Аналогичное правонарушение совершил и водитель автомобиля Lada Vesta на улице Лермонтова.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам водителей наказали. На каждого наложен штраф в размере 10 МРП.

"Штраф за непропуск пешехода - это способ снизить смертность на дорогах. Уступить дорогу пешеходу - значит остановиться и не двигаться, чтобы не пришлось менять скорость или направление движения. В свою очередь, пешеходам также необходимо быть бдительными - соблюдать правила дорожного движения и не выбегать резко на пешеходный переход", - отметили в МВД.

Отметим, что по ч.1 ст.600 КоАП РК невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге). 

Ранее стало известно, что жители Караганды выразили обеспокоенность безопасностью на пешеходном переходе на одной из улиц города, где отсутствуют дорожные знаки. В связи с этим происходят ненамеренные нарушения ПДД.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203602-voditeli-ne-ustupili-dorogu-peshehodam-i-poluchili-shtrafy-v-pavlodarskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie