Водители не уступили дорогу пешеходам и получили штрафы в Павлодарской области

В Павлодарской области с начала года установили порядка 3 тыс. водителей, которые не уступили дорогу пешеходам. На всех нарушителей наложены штрафы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, к примеру, в Павлодаре на проспекте Нурсултана Назарбаева водитель автомобиля Volkswagen Polo не уступил дорогу пешеходам. Аналогичное правонарушение совершил и водитель автомобиля Lada Vesta на улице Лермонтова.

За непредоставление преимущества в движении пешеходам водителей наказали. На каждого наложен штраф в размере 10 МРП.

"Штраф за непропуск пешехода - это способ снизить смертность на дорогах. Уступить дорогу пешеходу - значит остановиться и не двигаться, чтобы не пришлось менять скорость или направление движения. В свою очередь, пешеходам также необходимо быть бдительными - соблюдать правила дорожного движения и не выбегать резко на пешеходный переход", - отметили в МВД.

Отметим, что по ч.1 ст.600 КоАП РК невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее стало известно, что жители Караганды выразили обеспокоенность безопасностью на пешеходном переходе на одной из улиц города, где отсутствуют дорожные знаки. В связи с этим происходят ненамеренные нарушения ПДД.