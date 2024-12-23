Улицу Павлодара залило водой из-за ДТП (видео)

В Павлодаре в воскресенье, 22 декабря, случилось ДТП, в результате которого прорвало трубопровод - одну из улиц города залило водой, передает NUR.KZ.

Видеоролики с места происшествия опубликовали Instagram-паблики.

Так, по данным Instagram-страницы _vpavlo, ЧП произошло на улице Назарбаева. На кадрах видно, как из пробитой трубы льется вода.

В комментариях к посту пресс-служба акимата Павлодара сообщила, что в 22:30 здесь произошло ДТП, в результате которого был поврежден обводной трубопровод водоснабжения по пр. Назарбаева.

"В настоящее время службами производится откачка вод на данном участке, после чего будет произведено восстановление.

На заниженном давлении находится один дом, Назарбаева 20/1. Службы на месте, ситуация на контроле", - сообщали в акимате.